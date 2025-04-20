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Ученые впервые нашли микропластик в женских яичниках

EES: в фолликулярной жидкости 14 из 18 женщин обнаружили фрагменты пластика
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Итальянские ученые из Римского университета сделали тревожное открытие, впервые найдя микропластик в фолликулярной жидкости в яичниках женщин. Это вызывает опасение о влиянии пластикового загрязнения на женскую фертильность. Исследование, опубликованное в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety (EES).

Фолликулярная жидкость играет ключевую роль в созревании яйцеклеток, обеспечивая их питательными веществами и гормональными сигналами. Появление в ней микропластика может нарушать этот процесс, потенциально снижая шансы на успешное зачатие.

Команда проанализировала пробы 18 пациенток и нашла крошечные частицы пластика в жидкости 14 женщин.

Исследования на животных показали, что микропластик может замедлять созревание яйцеклеток и повреждать ткани яичников. В новом исследовании ученые также обнаружили возможную связь между концентрацией пластика и снижением фертильности у пациенток.

Ученые планируют масштабные исследования, чтобы точнее оценить, как доза микропластика влияет на репродуктивную систему. Другое направление изысканий — выяснить, поможет ли отказ от пластика на кухне снизить его концентрацию в организме.

Ранее исследователи доказали, что микропластик повышает риск развития хронических заболеваний.

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