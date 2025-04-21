Ученые нашли парадоксальные различия в переживании грусти у мужчин и женщин

Американские ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что мужчины и женщины делают под действием грусти противоположные вещи. Исследование опубликовано в научном журнале Emotion.

В эксперименте участвовали 230 взрослых, которых случайным образом объединяли в пары с незнакомцами одного пола. Перед общением одному из участников предлагали вспомнить грустное событие из жизни, а его партнеру — нейтральный опыт. Затем пары выполняли совместные задания, включая беседу и словесные игры.

Исследователи фиксировали их поведение (улыбки, жесты), физиологические реакции (сердечный ритм) и степень синхронизации эмоциональных состояний между партнерами.

Результаты показали, что мужчины склонны маскировать грусть повышенной активностью. Печальные воспоминания заставляли участников чаще улыбаться и активнее жестикулировать.

В то же время женщины демонстрировали противоположное поведение: они реже улыбались и становились эмоционально отстраненными.

Эффект сохранялся, даже если мужчины и женщины скрывали свою грусть. Однако тенденция проявлялась в физиологических реакциях.

По словам ученых, различия могут быть обусловлены социальными нормами. Мужчинам необходимо компенсировать грусть повышенной активностью, чтобы казаться более общительными и избежать восприятия как уязвимых. Женщины чувствуют меньшее давление скрывать печаль, потому что она считается для них более «приемлемой» эмоцией.

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