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Негативные эмоции усиливают самоконтроль человека, выяснили ученые

CognEmo: грусть и страх стимулируют тормозные реакции психики

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Depositphotos

Американские ученые из Городского университета Нью-Йорка и других научных учреждений обнаружили, что некоторые отрицательные эмоции усиливают тормозные процессы психики, помогая человеку лучше контролировать себя. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition & Emotion (CognEmo).

Когнитивным торможением называют способность отсеивать информацию и стимулы, не имеющие отношения к текущим задачам.

Выводы команды основаны на результатах четырех экспериментов, в ходе которых участников вводили в различные эмоциональные состояния (грусть, страх, счастье или спокойствие) с помощью специально подобранных изображений.

Во время тестов специалисты измеряли физиологические реакции добровольцев, а также опрашивали их пережитых чувствах после завершения заданий.

Результаты испытаний показали, что грусть и страх вызывают более сильное когнитивное торможение как по сравнению с другими негативными эмоциями, так и с положительными чувствами.

Ученые предположили, что ориентированные на отстранение эмоции усиливают контроль лучше, чем эмоции, ориентированные на приближение (такие, как гнев или радость).

Ранее исследователи нашли связь между склонностью к гневу и зависимостью от табака и спиртного.

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