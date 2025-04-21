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Фазаны способствуют распространению опасной болезни

EL: фазаны способствуют распространению болезни Лайма
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Menno Schaefer/Shutterstock/FOTODOM

Клещи в районах, где массово выпускают фазанов, с большей вероятностью переносят бактерии, вызывающие болезнь Лайма. К такому выводу пришли ученые из Университета Эксетера и Агентства здравоохранения Великобритании, проведя исследование в лесных массивах на юго-западе Англии. Работа опубликована в журнале Ecology Letters (EL).

Фазаны не являются коренными обитателями Великобритании, однако ежегодно на территорию страны выпускается около 47 миллионов этих птиц для охоты. Исследователи изучили клещей в 25 лесных участках, где выпускались фазаны, и в 25 контрольных участках неподалеку, где птиц не было.

Оказалось, что бактерии рода Borrelia, способные вызывать болезнь Лайма, почти в 2,5 раза чаще встречаются у клещей из участков с фазанами. В среднем, зараженными оказались 7,8% клещей в местах выпуска фазанов и лишь 3,2% — в контрольных районах.

Как пояснил один из авторов исследования, Эмиль Михелс из Центра экологии и охраны природы Университета Эксетера, фазаны являются «компетентными» хозяевами для Borrelia. Это означает, что они легко заражаются и могут передавать бактерии другим организмам, включая клещей.

Ученые отмечают, что работа еще не дает прямых данных о росте числа заражений болезнью Лайма среди людей, однако подчеркивает важность дальнейших исследований. Особенно уязвимыми могут оказаться лесники и егери, работающие в местах массового выпуска фазанов.

Доктор Барбара Чиррен добавила, что речь может идти о так называемом «обратном заражении» — когда завезенные виды способствуют распространению уже существующих в регионе патогенов. Это один из путей, по которому могут появляться новые зоонозные инфекции — болезни, передающиеся от животных человеку.

Ранее был создан адсорбент на основе мха для ликвидации разливов нефти.

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