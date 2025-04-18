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Создан адсорбент на основе мха для ликвидации разливов нефти

SR: создана биоразлагаемая «губка» из мха для сбора нефти
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Scientific Reports

Исследователи из Китая разработали экологичный и эффективный сорбент на основе торфяного мха (сфагнума), способный избирательно впитывать нефть и нефтепродукты из воды. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Ежегодно в результате утечек с буровых платформ, аварий на трубопроводах и крушений нефтяных судов в водоёмы попадают сотни тонн нефти. Это приводит к гибели водных экосистем, разрушению пищевых цепочек и наносит вред здоровью человека. В связи с этим ученые активно ищут доступные и экологичные способы борьбы с загрязнением.

Сфагнум привлек внимание исследователей благодаря своей пористой структуре, но в естественном виде он гидрофилен — то есть впитывает воду, а не масло. Чтобы изменить это, ученые обработали мох растворами перекиси водорода и гидроксида натрия, а затем нанесли на его поверхность тонкий слой силиконового полимера силана. Это сделало мох водоотталкивающим и одновременно притягивающим масло — олеофильным.

После модификации материал показал выдающиеся свойства: он может поглощать до 22,76 грамма моторного масла на 1 грамм мха и сохраняет более 90% своей эффективности даже после 10 циклов использования. Для сравнения, большинство других биосорбентов, таких как кожура фруктов или хлопок, демонстрируют значительно меньшую эффективность и быстро теряют свои свойства.

Секрет высокой эффективности — в процессе хемосорбции, когда между молекулами нефти и модифицированной поверхностью мха образуются прочные химические связи. Это обеспечивает надежное удержание загрязнений и устойчивость к многократному использованию.

Ранее ученые раскрыли тайны кристаллизации соли в наномасштабе.

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