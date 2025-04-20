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Ученые выяснили, как мысли влияют на то, что видят глаза

NatCom: мозг «видит» по-разному в зависимости от ситуации
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Unsplash

Ученые из Колумбийского университета во главе с биомедицинским инженером и нейробиологом Наттидой Рунгратсамитавиманой доказали, что зрительная система мозга не просто пассивно передает изображение, как камера наблюдения. Она активно участвует в принятии решений — и меняет способ восприятия информации в зависимости от того, чем занят мозг в целом. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

С помощью фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) исследователи наблюдали, как участники эксперимента сортировали фигуры по постоянно меняющимся правилам. Оказалось, что даже самые ранние зоны обработки зрительной информации в мозге — те, что первыми получают сигналы от глаз, — перестраивают свою работу в зависимости от поставленной задачи.

Чем сложнее была задача, тем отчетливее становились паттерны активности мозга. Это говорит о том, что зрительная кора не просто «передает картинку», а активно помогает принимать решения — особенно в ситуациях неопределенности.

Это открытие важно не только для понимания работы человеческого мозга, но и для развития гибких и адаптивных систем искусственного интеллекта. Текущие ИИ плохо справляются с внезапными изменениями контекста, тогда как человеческий мозг мгновенно перестраивается — и теперь мы знаем, что эта гибкость начинается еще на самых ранних этапах восприятия.

В будущем команда планирует заглянуть еще глубже — на уровень отдельных нейронов и нейронных цепей. А параллельно — вдохновлять разработку более «человечных» ИИ-систем, способных адаптироваться к новым условиям так же естественно, как это делает наш мозг.

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