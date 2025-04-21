Ученые обнаружили связь между аутизмом и редким наследственным заболеванием

Исследователи из больницы SickKids и Университета Невады в Лас-Вегасе установили молекулярную связь между расстройством аутистического спектра (РАС) и редким генетическим заболеванием — миотонической дистрофией первого типа (DM1). Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

DM1 — наследственное заболевание, вызывающее прогрессирующую мышечную слабость. Ученые обнаружили, что у людей с DM1 вероятность развития аутизма в 14 раз выше, чем в среднем по населению. В основе этого — генетический механизм, ранее не связывавшийся напрямую с аутизмом.

Команда исследователей обнаружила, что причина DM1 — расширенные повторения в гене DMPK — также нарушает важный процесс в мозге: сплайсинг генов, необходимый для нормального функционирования белков. Нарушения в этом процессе вызывают дисбаланс белков и «неправильную сборку» других генов, ответственных за работу мозга, что может привести к социальным и поведенческим особенностям, характерным для аутизма.

«Наши результаты предлагают новый взгляд на генетические механизмы аутизма», — объяснил доктор Райан Юэн, старший научный сотрудник программы генетики и геномной биологии SickKids. — «Мы надеемся, что это поможет разработать точную диагностику и терапии, которые смогут восстановить нормальную работу белков в мозге».

Особое внимание исследователи уделили так называемой «токсичной РНК», образующейся в результате повторений в гене DMPK. Эта РНК связывается с белками, регулирующими сплайсинг, и нарушает их нормальную работу, «высасывая» их из других участков генома. В результате — множественные сбои в работе генов мозга.

Сейчас лаборатории Юэна и Шнайдера исследуют, происходит ли аналогичное нарушение сплайсинга в других генах, связанных с аутизмом, и как эти знания можно использовать для разработки персонализированных методов лечения. Один из потенциальных путей — молекулы, способные сокращать геномные повторения. В 2020 году Кристофер Пирсон уже обнаружил такую молекулу при исследовании болезни Хантингтона.

Хотя исследования ещё продолжаются, ученые надеются, что их открытия помогут не только в лечении аутизма и DM1, но и в понимании других генетически обусловленных состояний.

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