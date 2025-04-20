Разработан новый метод борьбы со стрессом

Ученые из Университета Карнеги-Меллона разработали инновационную технологию, способную облегчить жизнь людей, страдающих от стресса в различных жизненных ситуациях, таких как публичные выступления и межличностные конфликты. Технология, основанная на виртуальной и дополненной реальности, предлагает эффективные инструменты для преодоления эмоциональных нагрузок. Об этом сообщает Carnegie Mellon University (CMU).

Новая система создает реалистичные стрессовые сценарии, в которых пользователи могут отрабатывать стратегии самопомощи: надев VR/AR-очки, человек оказывается на виртуальной сцене перед цифровой аудиторией или в имитации сложного разговора. Это современная версия экспозиционной терапии — но с возможностью нажать кнопку и включить дыхательные или медитативные практики прямо посреди виртуального спора.

«Большинство существующих приложений для ментального здоровья помещают человека в идеализированное пространство — пляж или лес», — отметила руководитель проекта Анна Фанг. — «Но это не учит справляться со стрессом в реальной жизни. Мы хотим, чтобы люди могли тренироваться в условиях, максимально похожих на настоящие».

Команда исследовала три наиболее стрессовых сценария: выступления на публике, участие в незнакомых социальных событиях и личные конфликты. Было создано 24 прототипа с различными уровнями взаимодействия — от полного погружения в виртуальную реальность до текстовых интерфейсов. В интерактивных версиях виртуальные персонажи могли говорить с пользователями с помощью языковой модели ИИ, а также выражать эмоции с помощью реалистичных мимики и движений.

Испытания технологии на 19 добровольцах показали, что пользователи почувствовали большую осознанность и уверенность в себе. Многие хотели бы иметь возможность использовать приложение в реальных местах — например, практиковать разговор в той же комнате, где он скоро состоится.

Исследователи надеются, что их проект сделает навыки самопомощи более доступными и адаптированными к реальной жизни.

«Наша цель — создать инструмент, с которым люди смогут экспериментировать, находить подходящие именно им техники и уверенно применять их в реальных стрессовых ситуациях», — подытожила Фанг.

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