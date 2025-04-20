Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработан новый метод борьбы со стрессом

CMU: создан VR-тренажер для борьбы со стрессом
close
Depositphotos

Ученые из Университета Карнеги-Меллона разработали инновационную технологию, способную облегчить жизнь людей, страдающих от стресса в различных жизненных ситуациях, таких как публичные выступления и межличностные конфликты. Технология, основанная на виртуальной и дополненной реальности, предлагает эффективные инструменты для преодоления эмоциональных нагрузок. Об этом сообщает Carnegie Mellon University (CMU).

Новая система создает реалистичные стрессовые сценарии, в которых пользователи могут отрабатывать стратегии самопомощи: надев VR/AR-очки, человек оказывается на виртуальной сцене перед цифровой аудиторией или в имитации сложного разговора. Это современная версия экспозиционной терапии — но с возможностью нажать кнопку и включить дыхательные или медитативные практики прямо посреди виртуального спора.

«Большинство существующих приложений для ментального здоровья помещают человека в идеализированное пространство — пляж или лес», — отметила руководитель проекта Анна Фанг. — «Но это не учит справляться со стрессом в реальной жизни. Мы хотим, чтобы люди могли тренироваться в условиях, максимально похожих на настоящие».

Команда исследовала три наиболее стрессовых сценария: выступления на публике, участие в незнакомых социальных событиях и личные конфликты. Было создано 24 прототипа с различными уровнями взаимодействия — от полного погружения в виртуальную реальность до текстовых интерфейсов. В интерактивных версиях виртуальные персонажи могли говорить с пользователями с помощью языковой модели ИИ, а также выражать эмоции с помощью реалистичных мимики и движений.

Испытания технологии на 19 добровольцах показали, что пользователи почувствовали большую осознанность и уверенность в себе. Многие хотели бы иметь возможность использовать приложение в реальных местах — например, практиковать разговор в той же комнате, где он скоро состоится.

Исследователи надеются, что их проект сделает навыки самопомощи более доступными и адаптированными к реальной жизни.

«Наша цель — создать инструмент, с которым люди смогут экспериментировать, находить подходящие именно им техники и уверенно применять их в реальных стрессовых ситуациях», — подытожила Фанг.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность «труднопроникающих» лекарств от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами