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Ученые раскрыли секрет работы мозжечка с помощью ИИ

NatNeuro: расшифровка сигналов мозжечка поможет бороться с болезнью Паркинсона
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Ученые из Калифорнийского Университета создали модель искусственного интеллекта, способную определять типы нейронов в мозжечке по их уникальной электрической активности. Это открытие поможет эффективнее исправлять нарушения речи и походки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Мозжечок — ключевая структура мозга, отвечающая за координацию движений, речь и равновесие. Его нарушения связаны с такими расстройствами, как тремор, потеря координации и затрудненная речь. До сих пор ученые могли регистрировать электрические сигналы мозжечковых нейронов, но не могли точно определить, какие именно клетки их создают.

Новый ИИ-классификатор основан на технологиях глубокого обучения и обучен с использованием оптогенетических данных. В ходе экспериментов исследователи «отмечали» активность различных типов нейронов, создавая уникальные электрические подписи для каждого. Эти данные позволили системе точно определять тип нейрона по его сигналу.

По словам одного из авторов исследования, научного сотрудника Джона Смита, разработка открывает путь к более точному пониманию нейронных механизмов и может лечь в основу новых методов диагностики и терапии неврологических заболеваний. Ученые надеются, что регуляция электрической активности мозжечка поможет эффективнее бороться с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом.

Ранее ученые раскрыли секрет памяти мозга, перевернувший представления о нейробиологии.

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