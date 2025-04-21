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Как может возникнуть «библейская киста», рассказал врач

Врач Скакун: у девушек 20–30 лет на руках может появиться «библейская киста»

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

«Библейская киста», также известная как гигрома или ганглиевая киста, — это доброкачественное образование, которое чаще всего появляется на суставах и сухожилиях кисти или стопы. Чаще всего она появляется у девушек 20–30 лет, рассказал «Газете.Ru» врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» Виталий Скакун.

Название связано с историческим методом лечения: в средние века кисту раздавливали тяжелыми книгами, включая Библию.

«Гигрома формируется из-за накопления синовиальной жидкости в суставной капсуле или оболочке сухожилия. Причины ее появления могут быть различными. Среди них механическое воздействие: повторяющиеся травмы или нагрузки на суставы (например, у спортсменов, музыкантов или людей с физически активной работой) часто провоцируют развитие гигромы. Остеоартроз, тендинит и другие воспалительные процессы могут способствовать образованию кисты. У людей с семейной предрасположенностью вероятность появления гигромы выше, также чаще всего гигромы встречаются у женщин в возрасте 20–30 лет», — рассказал врач.

В большинстве случаев гигрома не представляет угрозы для жизни и здоровья. Однако она может вызывать эстетический и физический дискомфорт. Например, при увеличении размера киста может сдавливать нервы и сосуды, вызывая боль, онемение или снижение подвижности сустава.

«Современные методы лечения зависят от размера и симптомов гигромы. Если киста небольшая и не вызывает дискомфорта, врач может рекомендовать просто наблюдать за ее состоянием. Также кисту могут удалить с помощью иглы, а затем вводится противовоспалительный препарат. Однако есть риск рецидива. Хирургическое лечение показано при больших размерах кисты или частых рецидивах. Во время операции удаляются все стенки кисты, что снижает риск повторного появления», — добавил врач.

Раннее были названы анализы, которые можно сдавать не натощак.

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