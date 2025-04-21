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Ключевые черты личности человека закодированы в ДНК, выяснили ученые

JPSP: гены определяют характер и отношение к жизни человека почти на 50%
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Великобритании, Германии и Эстонии пришла к выводу, что генетика определяет личность и удовлетворенность жизнью человека значительно сильнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP)

Команда проанализировала генетические данные 32000 человек и обнаружила, что характер и ощущение благополучия зависят от наследственных факторов на 40-50%, тогда как роль воспитания оказалась минимальной.

Предыдущие исследования показывали такой уровень наследования черт личности при изучении близнецов, но работы с обычными родственниками демонстрировали вдвое меньшие цифры.

В новом проекте специалисты использовали не только самоотчеты непосредственных участников, но и оценки их близких людей.

Средний показатель наследуемости характера составил 42%, а удовлетворенности жизнью — 47%. Кроме того, 80% генетической вариативности удовлетворенности жизнью было связано с такими чертами характера, как невротизм, эскстраверсия и добросовестность. При этом общая среда воспитания почти не влияла на эти качества.

Эти результаты меняют представления о формировании личности, подчеркивая ведущую роль биологических факторов над воспитательными.

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