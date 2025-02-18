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Психологи раскрыли причину внезапного чувства отвращения к партнеру

PID: резкое неприятие близкого человека может быть эволюционным механизмом
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Американские психологи из Университета Азуса Пасифик выяснило, что внезапное чувство отвращения к потенциальному партнеру, может быть связано с глубоко укоренившимися страхами и личными особенностями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Внезапное чувство неприятия может быть вызвано незначительными действиями, например, тем, как человек есть или одевается.

Ученые провели эксперимент с участием 125 взрослых, которые ранее испытывали неожиданное отвращение. Добровольцы наблюдали за поведением людей в видео TikTok и сообщали о случаях неприязни.

Результаты показали, что женщины чаще испытывали неприятие как в прошлом, так и в настоящем. Кроме того, люди с высокой чувствительности к отвращению более склонны к таким реакциям. Нарциссические черты личности повышают вероятность восприятия чужих действий как недостатков.

Исследователи предполагают, что неожиданная неприязнь может быть эволюционным механизмом, помогающим выявлять несовместимость партнеров.

Например, отвращение к тому, как человек ест, может быть связано с подсознательным страхом перед безрассудным поведением, которое потенциально угрожает благополучию семьи.

Понимание этого феномена помогает лучше разобраться в механизмах человеческого поведения и эмоций, отметили исследователи.

Ранее ученые раскрыли секрет гармоничных ссор между партнерами.

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