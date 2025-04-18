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Можно ли пить виагру женщинам, рассказала врач

Врач Крупнова: виагра может улучшить сексуальную жизнь некоторых женщин

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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Некоторым женщинам виагра может помочь улучшить интимную жизнь после менопаузы или при женской сексуальной дисфункции, рассказала «Газете.Ru»
врач-репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Елизавета Крупнова.

«Изначально виагра (силденафил) была разработана для мужчин — для лечения эректильной дисфункции. Однако в какой-то момент медики и исследователи стали задаваться вопросом: а может ли она быть полезной и для женщин? Ведь механизм действия виагры — улучшение притока крови к органам малого таза — теоретически может повлиять и на женское либидо, и на физиологическую составляющую возбуждения», — объяснила врач.

По ее словам, некоторые женщины принимают виагру, как правило, вне показаний, то есть «off label». Особенно это касается попыток улучшить половую жизнь в менопаузе или при диагнозе «женская сексуальная дисфункция».

«Но нужно понимать: универсального эффекта нет. У кого-то может действительно усилиться чувствительность, а у кого-то не будет никаких изменений. Повышение притока крови к области малого таза может способствовать лучшему увлажнению, притоку крови к клитору и, как следствие, более выраженному возбуждению. Но оргазм — это не только физиология. Он зависит и от эмоционального состояния, и от гормонального фона, и от психосексуальных особенностей женщины. Поэтому виагра — не «таблетка для оргазма». У кого-то может быть положительный эффект, но научные исследования показывают, что он скорее эпизодический, а не стабильный», — дополнила специалист.

Однако самолечение виагрой может быть опасным. У препарата есть противопоказания — например, заболевания сердца, прием нитратов, гипотония. Возможны побочные эффекты: головная боль, покраснение кожи, скачки давления.

«Если женщину беспокоит снижение либидо или отсутствие оргазма, нужно не идти в аптеку за «мужскими» таблетками, а обратиться к врачу. Мы используем весь спектр возможностей современной медицины — от гормональных обследований до работы с психоэмоциональным фоном, чтобы помочь пациентке восстановить полноценную и радостную сексуальную жизнь», — заключила врач.

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