Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли в ДНК новые мишени для борьбы с раком и старением

NatMeth: найден 21 ключевой регулятор структуры ДНК
close
Depositphotos

Американские ученые из Йельского университета совершили прорыв в понимании трехмерной организации генома, обнаружив 21 ключевой регулятор структуры ДНК. Открытие открывает новые пути для лечения рака, генетических нарушений и даже антивозрастной терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Methods (NatMeths).

Каждая клетка человека содержит около двух метров ДНК, упакованной в ядро размером с пылинку. Эта невероятная компактность достигается за счет сложной системы петель и складок, определяющих активность генов.

Команда разработали платформу под названием BARC-FISH, сочетающую CRISPR-скрининг для отключения отдельных генов, флуоресцентную маркировку ДНК и 3D-визуализацию хроматина.

Среди обнаруженных регуляторов ученые обнаружили генетические причины рака глаза, аутизма и клеточного старения.

По словам исследователей, открытие поможет создать препараты для коррекции структуры ДНК, разработать терапию против старения клеток и лучше лечить генетические нарушения.

Ранее ученые расшифровали ключевой механизм снабжения клеток организма энергией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами