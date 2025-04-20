Ученые нашли в ДНК новые мишени для борьбы с раком и старением

Американские ученые из Йельского университета совершили прорыв в понимании трехмерной организации генома, обнаружив 21 ключевой регулятор структуры ДНК. Открытие открывает новые пути для лечения рака, генетических нарушений и даже антивозрастной терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Methods (NatMeths).

Каждая клетка человека содержит около двух метров ДНК, упакованной в ядро размером с пылинку. Эта невероятная компактность достигается за счет сложной системы петель и складок, определяющих активность генов.

Команда разработали платформу под названием BARC-FISH, сочетающую CRISPR-скрининг для отключения отдельных генов, флуоресцентную маркировку ДНК и 3D-визуализацию хроматина.

Среди обнаруженных регуляторов ученые обнаружили генетические причины рака глаза, аутизма и клеточного старения.

По словам исследователей, открытие поможет создать препараты для коррекции структуры ДНК, разработать терапию против старения клеток и лучше лечить генетические нарушения.

Ранее ученые расшифровали ключевой механизм снабжения клеток организма энергией.