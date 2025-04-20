Ученые предупредили о риске взлома ДНК человека хакерами

Международная группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии и Пакистана обнаружили новую область киберугроз. Оказалось, что системы секвенирования ДНК нового поколения (NGS) уязвимы для хакеров. Технология, лежащая в основе персонализированной медицины и онкодиагностики, может стать мишенью для преступников. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access.

Команда провела первое комплексное исследование угроз кибербиобезопасности в процессе NGS. Специалисты выяснили, что на каждом этапе работы с ДНК — от подготовки образцов до анализа данных — существуют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Исследователи выявили несколько опасных сценариев: создание синтетического вредоносного ПО, закодированного в ДНК, манипуляции с геномными данными с помощью нейросетей и отслеживание личности через методы повторной идентификации.

Ученые настаивают на срочном развитии специализированных исследований в области кибербиобезопасности, разработке новых протоколов защиты геномных данных и междисциплинарном сотрудничестве между IT-специалистами и биологами.

Специалисты надеются, что их работа станет отправной точкой для создания надежной системы защиты самой ценной информации человека — его ДНК.

Ранее ученые предупредили о риске появления космических пиратов в ближайшее десятилетие.