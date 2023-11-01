Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Космические пираты могут появиться в ближайшие десять лет

В космосе в ближайшие десять лет могут объявиться пираты

close
100%
Depositphotos

В космосе в ближайшие десять лет могут объявиться пираты — речь идет о тех, кто сможет воровать или портить данные, передаваемые спутниками. Об этом РИА Новости заявил советник генерального директора компании «ЭКИПО», эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин.

«Конкуренция в космосе за 10 лет значительно вырастет. Это приведет к открытому конфликту интересов не компаний и корпораций, а стран. Появятся космические пираты, де-факто подконтрольные руководству этих стран. Помимо этого, количество космического мусора будет расти быстрее, чем его будут утилизировать», — заявил Темкин.

Космическое пиратство на первый порах будет заключаться в создании помех, выводе из строя аппаратуры и самих спутников, а также перехвате данных, искажении передаваемой информации или команд. Самой уязвимой к подобным действиям группой спутников являются аппараты, размещенные на низких орбитах, поэтому в будущем «головные» управляющие спутники стоит размещать выше.

В данный момент «низкий космос» — обобщенное понятие для большого диапазона высот над поверхностью Земли — освоен слабо, что, по мнению Темкина, дает возможность России занять лидирующую позицию в мире по его использованию.

В 2022 году хакеры атаковали сайт «Роскосмоса» после публикации фото «центров принятия решений» Запада.

Ранее в России объявили о разработке вечного двигателя для спутников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий