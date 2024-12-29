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Найден новый метод лечения острого повреждения легких

JMR: озонотерапия ускоряет восстановление легких после сепсиса
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Китайские ученые из Нанкинского медицинского университета нашли перспективный метод лечения озонотерапией острого повреждения легких (ОПЛ), вызванного сепсисом. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Medical Research (JMR).

Сепсис — тяжелое и часто фатальное осложнение инфекции, которое может привести к ОПЛ и острому респираторному дистресс-синдрому. Эти состояния сложно лечить из-за отсутствия эффективной терапии.

Ключевую роль в прогрессировании сепсиса играют нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ). Они улавливают патогены, но также могут вызвать сильное воспаление, усугубляя повреждение легочных тканей.

В новом исследовании команда изучила терапевтическое действие озонотерапии при остром повреждении легких. Ученые выяснили, что медицинское воздействие озоном активирует иммунитет и помогает макрофагам устранять зараженные НВЛ, уменьшая воспаление и смягчая ущерб.

По словам специалистов, если открытие подтвердится в ходе клинических испытаний на людях, медицинская озонотерапия может стать методом спасения людей с опасными для жизни поражениями легких.

Ранее ученые нашли в болотных грибах средства для лечения туберкулеза.

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