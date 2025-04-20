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Ученые раскрыли тайны древних вулканов Марса

Science Advances: на Марсе обнаружены следы древних вулканов
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ESA

Международная команда ученых пролила свет на геологическую историю Марса. В центре внимания оказался кратер Езеро, место посадки марсохода Perseverance. Оказалось, что дно кратера состоит из разнообразных железосодержащих вулканических пород. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи использовали новейшие технологии, установленные на борту марсохода Perseverance, в том числе высокоточный рентгеновский спектрометр PIXL, чтобы с беспрецедентной точностью изучить состав и текстуру марсианских пород.

По словам ученого Майкла Тайса, эта миссия отличается от предыдущих тем, что впервые позволяет не просто делать фотографии, а проводить полноценный химический анализ прямо на поверхности планеты.

Анализ пород кратера выявил, что они сформировались в результате сложных вулканических процессов, аналогичных тем, что происходят на Земле. Ученые обнаружили свидетельства взаимодействия магмы с железосодержащими породами марсианской коры. Эти процессы указывают на то, что в районе кратера Езеро могла долгое время сохраняться вулканическая активность — фактор, который, как считают исследователи, мог создать условия, пригодные для жизни.

Особый интерес у команды вызывает возможность вернуть собранные образцы на Землю. Это станет возможным в рамках совместной программы NASA и Европейского космического агентства, которая запланирована на ближайшее десятилетие. Уже сейчас специалисты отмечают, что лабораторное изучение этих пород на Земле позволит глубже исследовать их структуру и, возможно, обнаружить признаки древней биологической активности.

Ранее обратная сторона Луны оказалась суше, чем предполагали ученые.

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