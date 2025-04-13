Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обратная сторона Луны оказалась суше, чем предполагали ученые

Nature: обратная сторона Луны суше обращенной к нам
close
Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские ученые из Академии наук КНР, изучив образцы лунного грунта и пород, доставленные с обратной стороны Луны, пришли к выводу, что эта часть нашего спутника может быть значительно суше, чем та, которая постоянно обращена к Земле. Работа опубликована в журнале Nature.

В прошлом году Китай стал первой страной, совершившей успешную посадку на обратную сторону Луны. Аппарат Chang'e-6 собрал лунный реголит и вулканические породы в районе бассейна Южный полюс — Эйткен — одного из самых крупных ударных кратеров в Солнечной системе.

Ученые получили 5 граммов лунного грунта и выбрали 578 частиц для детального анализа с помощью электронного микроскопа. Оказалось, что содержание воды в образцах составляет менее 1,5 микрограмма на грамм — это нижняя граница по сравнению с образцами с ближней стороны Луны, где уровень воды варьировался от 1 до 200 микрограммов на грамм.

Исследователи предполагают несколько возможных объяснений: либо удар, сформировавший кратер Южный полюс — Эйткен, выбросил водосодержащие соединения на ближнюю сторону Луны, либо вода распределена по глубине лунной мантии неравномерно между двумя полушариями.

Даже если сухость обратной стороны подтвердится, это не повлияет на планы NASA по освоению Луны. Сейчас все внимание сосредоточено на южном полюсе Луны, где, как предполагается, в теневых кратерах находятся значительные запасы льда — потенциального источника воды для будущих лунных миссий.

NASA планирует отправить четырех астронавтов в облет Луны в 2026 году в рамках программы Artemis, а первая высадка в районе южного полюса может состояться не ранее 2027 года. Китай, в свою очередь, нацелен на собственную пилотируемую миссию к Луне к 2030 году.

Ранее ученые https://www.gazeta.ru/science/news/2025/04/09/25520438.shtmlзагадку формирования звездных скоплений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами