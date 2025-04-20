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«Союз МС-26» включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

ТАСС: корабль «Союз МС-26» включил двигатели на торможение, спускаясь на Землю
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NASA

Двигатели корабля «Союз МС-26», на борту которого находятся участники 72-й длительной экспедиции на МКС Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит, включены на торможение. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

По словам корреспондента агентства, в скором времени от спускаемого аппарата отделятся бытовой, а затем и приборно-агрегатный отсеки. Они сгорят в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами.

После этого в плотных слоях атмосферы начнется торможение спускаемого космического аппарата. Как рассказали в Центре управления полетами, вокруг него образуется облако плазмы, чья температура может достигать порядка двух тысяч градусов. Также облако плазмы будет глушить связь с экипажем.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на «Союзе МС-26» сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в Казахстане в 04:20 мск.

Переходные люки между «Союзом» и МКС были закрыты примерно в 22:00 мск 19 апреля. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

Для обеспечения поисково-спасательной операции Росавиация задействует 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два Ан-12 и восемь вертолетов Ми-8.

Ранее NASA предупредило о рисках из-за старения МКС.

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