Экипаж МКС вернется на Землю на корабле «Союз МС-26»

Овчинин, Вагнер и Петтит вернутся на Землю на корабле «Союз МС-26» 20 апреля

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит вернутся на Землю с Международной космической станции (МКС) в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипаж МКС вернется на корабле «Союз МС-26». Ожидается, что космический аппарат приземлится в степи Казахстана в 4:21 мск. В настоящее время космонавты уже находятся внутри корабля.

Переходные люки между «Союзом» и МКС были закрыты примерно в 22:00 мск 19 апреля. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

Расстыковка от МКС намечена на 00:56 мск, торможение и начало спуска с орбиты – на 03:27 мск. После отделения отсеков, сгорающих в атмосфере, спускаемый аппарат с экипажем и грузом приземлится в районе 147 км юго-восточнее Жезказгана (Казахстан).

Ранее НАСА предупредило о рисках из-за старения МКС.