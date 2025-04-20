Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипаж МКС вернется на Землю на корабле «Союз МС-26»

Овчинин, Вагнер и Петтит вернутся на Землю на корабле «Союз МС-26» 20 апреля
close
NASA

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит вернутся на Землю с Международной космической станции (МКС) в воскресенье, 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипаж МКС вернется на корабле «Союз МС-26». Ожидается, что космический аппарат приземлится в степи Казахстана в 4:21 мск. В настоящее время космонавты уже находятся внутри корабля.

Переходные люки между «Союзом» и МКС были закрыты примерно в 22:00 мск 19 апреля. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

Расстыковка от МКС намечена на 00:56 мск, торможение и начало спуска с орбиты – на 03:27 мск. После отделения отсеков, сгорающих в атмосфере, спускаемый аппарат с экипажем и грузом приземлится в районе 147 км юго-восточнее Жезказгана (Казахстан).

Ранее НАСА предупредило о рисках из-за старения МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами