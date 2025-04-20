Сколько куличей и пасхи можно съесть в день без вреда для фигуры, рассказала врач

В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 ккал на 100 граммов. В сутки без вреда для фигуры можно съесть 50 гр кулича или пасхи, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения

Меркулова.

«И пасха, и кулич - относятся к десертам, богатым добавленными сахарами и жирами. По рекомендации ВОЗ, в сутки углеводы должны составлять не более 5-10% от суточного рациона. Это при суточном рационе 2000 калорий около 200 ккал или 44 г сахара в день. В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 ккал на 100 граммов. Средняя калорийность 100 грамм пасхи — 300 ккал. Получается, можно спокойно съесть 50 гр кулича и пасхи без вреда для фигуры», — рассказала врач.

Однако важно смотреть на состав блюда, так как от него зависит и калорийность и количество сахара в блюде.

«Если вы едите кулич, то уменьшите простые углеводы в другой части рациона: например, вместо сока возьмите минеральную воду, сделайте чай без сахара или со стевией. Также важно контролировать в данных продуктах количество и качество жиров. ВОЗ рекомендует во избежание нездоровой прибавки веса общее потребление жиров не более 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры – менее 1% от общей потребляемой энергии», – заключила доктор.

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