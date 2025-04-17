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Врач рассказал об опасности дачных удобрений

Врач Лебедев: почва на даче может быть заражена столбняком из-за удобрений

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Столбнячная палочка может находиться в почвах огородов, садов, пастбищ и в любых местах, где имеется загрязненность фекалиями человека и животных, в том числе и в виде удобрений. Если бактерия попадает в организм через рану, она может вызвать смертельно опасную болезнь, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Столбняк — особо опасное острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является спорообразующая палочковидная бактерия Clostridium tetani. Столбнячная палочка является анаэробом, она способна жить в среде без кислорода. С продуктами жизнедеятельности она выделяется в почву и остается там в виде спор в течение многих лет, по некоторым данным — до 100 лет.

«В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы. Также возможно инфицирование при ожогах. Но самыми опасными «воротами» для инфекции являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожных покровов. Именно в таких случаях легче создаются анаэробные (безкислородные) условия, необходимые для развития возбудителя. Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром — при приготовлении шашлыка», — рассказал врач.

Попав в организм человека возбудитель столбняка размножается, выделяя эндотоксин, который поражает центральную нервную систему человека и обусловливает развитие характерной для столбняка клинической картины. Кроме поражения центральной нервной системы, нередко развиваются тяжелейшие осложнения, вызванные действием столбнячного токсина: сепсис, пневмонии, поражение сердца и др.

При развитии заболевания прогноз неблагоприятен, — несмотря на достижения современной медицины смертность от столбняка даже в развитых странах достигает 17-25%.

«При малейшем подозрении на заражение столбняком (произошел контакт с землей, рана колотая, с глубоким проникновением, особенно в области головы или шеи, глубокий укус, обширный ожог и др.) без всякого промедления необходимо обратиться в медицинское учреждение за оказанием специализированной помощи и проведением иммунизации», — заключил врач.

Ранее врач назвал первый признак рака горла.

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