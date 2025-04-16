Ученые научились возвращать зрение инъекциями золотых частиц

Американские ученые из Университета Брауна совершили важный прорыв в области восстановления зрения, разработав инновационную технологию с использованием золотых наночастиц. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.

Суть технологии заключается во введении микроскопических золотых частиц в сетчатку глаза с помощью простой инъекции. Эти наночастицы, в тысячи раз тоньше человеческого волоса, способны взаимодействовать с инфракрасным лазером, встроенным в специальные очки. При воздействии лазерного излучения частицы нагреваются и стимулируют сохранившиеся клетки сетчатки — биполярные и ганглиозные нейроны, минуя поврежденные фоторецепторы.

В отличие от хирургических имплантов, требующих сложных операций, подход основан на простой инъекционной процедуре, которая широко применяется в современной офтальмологии. Важно отметить, что инфракрасная стимуляция не мешает остаточному зрению пациента, сохраняя естественные зрительные функции.

Эксперименты на мышах с моделями заболеваний сетчатки показали впечатляющие результаты. После введения наночастиц и лазерной стимуляции у животных восстанавливалась способность различать зрительные образы. При этом исследователи не зафиксировали токсического воздействия или воспалительных реакций, что свидетельствует о безопасности метода.

В перспективе ученые видят систему, состоящую из очков со встроенной камерой и мини-компьютером, который преобразует изображение в лазерные импульсы. Эти импульсы будут активировать наночастицы в сетчатке, создавая зрительное восприятие. Однако перед клиническим применением метода предстоит провести дополнительные исследования безопасности и эффективности на людях.

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