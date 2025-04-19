Новую Зеландию в древности населяли загадочные гигантские раки, выяснили ученые

Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила доказательства существования гигантских пресноводных раков, обитавших в новозеландских водоемах 20 млн лет назад. Эти доисторические существа были втрое крупнее современных видов. Исследование опубликовано в научном журнале Alcheringa.

Команда проанализировала микроскопические фрагменты челюстей этих членистоногих. Ключом к открытию стал крошечный коренной зуб на челюсти рака, который, в отличие от мягкого тела, хорошо сохранился в окаменелостях.

Анализ показал, что в древнем озере на территории современного Центрального Отаго одновременно обитали три разных вида раков, самые крупные из которых достигали 25 см в длину. Для сравнения: сегодня в Новой Зеландии встречаются только два вида, причем в разных регионах. Уникальные находки крайне редки — из 100 кг окаменелых отложений ученые извлекли всего восемь фрагментов челюстей.

Исследователи также разгадали загадку странных кальциевых образований, которые палеонтологи десятилетиями принимали за рыбьи зубы. Оказалось, это так называемые «пуговицы ябби» — отложения из желудков раков.

Открытие не только расширило знания о биоразнообразии древней Новой Зеландии, но и предоставило новый инструмент для палеонтологов всего мира. Как отмечают исследователи, иногда самые значительные открытия скрываются в мельчайших деталях.

Ранее в Китае обнаружили окаменелости древнейшего паразита.