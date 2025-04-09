Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае обнаружили древнейшего паразита

Nature: обнаружен древний паразит, живший около 160 миллионов лет назад
close
YANG Dinghua

Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук обнаружили уникального ископаемого паразита, жившего около 160 миллионов лет назад в районе Даохугоу на территории современной Внутренней Монголии. Новый вид получил название Juracanthocephalus и представляет собой первый известный окаменевший организм из группы акантоцефал — так называемых «червей-ежей», паразитирующих в кишечниках различных животных, включая человека. Работа опубликована в журнале Nature.

Акантоцефалы — это паразитические черви, известные своим уникальным выдвижным хоботком, покрытым крючками, загнутыми назад. Этот хоботок позволяет им надежно закрепляться в кишечной стенке своего хозяина. Несмотря на важное медицинское значение акантоцефал, их происхождение долгое время оставалось загадкой. Окаменелости мягкотелых червей встречаются крайне редко, и ранее в окаменевших экскрементах древнего крокодила были обнаружены лишь предполагаемые яйца акантоцефал.

Используя сканирующую электронную микроскопию, ученые провели детальный морфологический анализ Juracanthocephalus. Он оказался переходной формой между коловратками и паразитическими акантоцефалами, тем самым впервые предоставив ископаемые доказательства происхождения этой странной и изолированной группы организмов. Генетический анализ показал, что Juracanthocephalus представляет их древнейшего известного предка акантоцефал.

Кроме того, находка позволяет предположить, что первые акантоцефалы возникли в наземных условиях и начали свой путь паразитов еще в юрском периоде. Их особенности — крючья, крупный размер и специфическое строение тела — говорят о том, что они уже тогда вели паразитический образ жизни.

Это открытие подчеркивает значимость переходных форм в эволюции: несмотря на развитие молекулярной биологии, именно такие находки, как Juracanthocephalus, позволяют по-настоящему реконструировать путь, по которому шли организмы в процессе превращения.

Ранее ученые раскрыли тайну загадочных скульптур в Помпеях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами