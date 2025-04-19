От привязанности до равнодушия: ученые назвали четыре типа цветоводов

Группа ученых из Университета Южной Австралии определила четыре основных типа любителей комнатных растений. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Команда опросила 115 австралийцев, у которых в домах живет от 1 до 500 растений.

Результаты удивили даже самих исследователей: каждый седьмой (14%) участник называл растения «детьми» или «членами семьи». Почти половина (42%) респондентов активно ухаживали за растениями, испытывая радость от их роста. Около четверти (23%) признали ограниченный интерес к своим зеленым питомцам, а 12% вообще не чувствовали связи с комнатной флорой.

Помимо эмоциональной привязанности, участники назвали 11 причин держать растения дома, самыми популярными из которых оказались эстетика, улучшение качества воздуха, снижение стресса и развитие полезных привычек.

Наиболее популярными видами комнатных растениями оказались суккуленты, монстеры и «дьявольский плющ» (эпипремнум).

Ученые отмечают, что данные собирались в 2020 году, когда многие находились в изоляции. Сейчас команда планирует новое исследование, чтобы понять, сохранилась ли такая сильная эмоциональная связь в постпандемийный период.

Ранее исследователи обнаружили неожиданную опасность в покупке комнатных растений.