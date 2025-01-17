Ученые выявили неожиданную опасность покупки комнатных растений

Исследователи из Кембриджского университета выявили значительные риски, связанные с импортом декоративных растений. Змеи, гекконы и итальянские стенные ящерицы из Южной Европы незаметно проникают в горшки растений. Работа опубликована в журнале Bioscience.

Глобальный рынок декоративных растений стремительно растет. Спрос приводит к экспорту растений с различных континентов, что увеличивает вероятность переноса вредителей. Например, исследователи выяснили, что в цветах, импортированных в Нидерланды и Великобританию, в 80% случаев находятся насекомые.

Ученые предупреждают, что ситуация с рептилиями и насекомыми — лишь «верхушка айсберга». В почве и коре деревьев скрываются грибы и другие вредители, которые трудно обнаружить из-за огромного объема поставок. Даже при строгих проверках на границах часть нежелательных «попутчиков» проходит незамеченной Профессор Уильям Сазерленд отметил, что даже взрослые змеи и ящерицы незаметно проникают в разные страны.

«Если мы не можем отследить их, то представьте, насколько трудно выявить мелких насекомых или их яйца,» — добавил он.

Изменения климата усугубляют ситуацию: вредители, ранее погибавшие в холодных условиях, теперь выживают. Эксперты также отмечают негативные последствия производства декоративных растений: загрязнение почвы и воды микропластиком и пестицидами и высокий углеродный след при транспортировке цветов.

Исследователи подчеркивают важность разработки строгих стандартов сертификации и улучшения регулирования отрасли. Они призывают к сотрудничеству с производителями для минимизации рисков.

«Мы должны быть ответственными покупателями растений для защиты окружающей нас среды» — отметила доктор Элис Хьюз из Гонконгского университета.

Ранее ученые выяснили, как птицы используют змеиную кожу для защиты своих птенцов.