Ученые раскрыли неожиданную причину плохой успеваемости мальчиков в школах

Нидерландские ученые из Университета Неймегена обнаружили, что школьная успеваемость мальчиков-подростков зависит от поведения их друзей. Исследование опубликовано в научном журнале Research in Social Stratification and Mobility (RSSM).

Социологи изучили данные более 10000 школьников 14-16 лет из Нидерландов, Германии, Англии и Швеции. Во всех четырех странах мальчики показывали более слабые результаты по языковым предметам. По математике их оценки изначально были немного выше, но к 15 годам это преимущество сокращалось.

Исследователи связали эту тенденцию с различиями в поведении дружеских кругов: окружение мальчиков чаще склонно к различным нарушениям дисциплины.

Ученые выделяют два механизма влияния. Во-первых, подростки перенимают привычки своего круга общения: если друзья систематически пропускают уроки или срывают занятия, сам школьник с большой вероятностью начнет делать то же самое, что неизбежно скажется на его оценках.

Во-вторых, даже дисциплинированные ученики страдают от последствий: когда учителя вынуждены постоянно отвлекаться на нарушителей, качество преподавания снижается для всего класса.

По словам специалистов, ключевая причина кроется в традиционных представлениях о «мужском» и «женском» поведении.

В подростковой среде мальчики, демонстрирующие бунтарство и пренебрежение учебой, часто воспринимаются как более «крутые», тогда как девочкам, напротив, поощряется прилежание.

Эти стереотипы создают порочный круг: стремясь соответствовать ожиданиям сверстников, мальчики сознательно или бессознательно отказываются от усердия в учебе, что в долгосрочной перспективе ограничивает их карьерные возможности.

Ранее исследователи нашли недорогой способ улучшить успеваемость школьников по математике.