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В Японии создали робота для сбора урожая

CEA: разработан робот для сбора урожая клубники
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Osaka Metropolitan University

Доцент Университета Осаки Такуя Фудзинага разработал алгоритм автономного передвижения для сельскохозяйственных роботов. Работа опубликована в журнале Computers and Electronics in Agriculture (CEA).

Спрос на клубнику остается высоким, но количество работников в сельском хозяйстве постоянно уменьшается. Особенно трудоемким процессом является сбор плодов. Решением этой проблемы может стать автоматизация.

Суть разработки ученого — в способности робота перемещаться как к заданной точке, так и вдоль приподнятых грядок, ориентируясь с помощью данных лидаров. Эти сенсоры, используемые, в частности, в автономных автомобилях и топовых моделях смартфонов, сканируют пространство при помощи лазерных импульсов, создавая точную 3D-карту окружающей среды.

Алгоритм позволяет роботу держаться на равном расстоянии от грядок даже в сложных условиях, что было подтверждено в реальных и виртуальных испытаниях.

«Чем точнее робот может передвигаться по ферме, тем шире спектр задач, которые он сможет выполнять — от сбора урожая до обрезки растений и выявления болезней», — пояснил профессор Фудзинага. — «Моя разработка — это шаг к практическому использованию таких машин, которые смогут значительно повысить эффективность и снизить потребность в ручном труде».

По мнению ученого, в условиях дефицита работников автоматизация сельского хозяйства становится все более актуальной, и технологии, подобные этой, обещают в ближайшие годы изменить облик ферм и теплиц.

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