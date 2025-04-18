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В Индии создали приложение по слежке за дикими слонами

Nature: приложение по слежке за дикими слонами спасает людей
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Christian Edelmann/Shutterstock/FOTODOM

В сухих лесах центральной Индии местные жители выходят на тропу слонов — не чтобы прогнать их, а чтобы предупредить односельчан об их приближении. Эти добровольцы, названные «друзьями слонов», стали частью разработанной индийскими учеными компании Kalpvaig системы раннего оповещения, которая уже помогает снижать число смертельных столкновений между людьми и дикими животными. Работа опубликована в журнале Nature.

Каждый день добровольцы бродят по лесам штата Чхаттисгарх, выслеживая стада по следам, навозу и даже по вибрациям земли от низких гулов. Собранные данные они тут же вводят в специальное мобильное приложение. Программа анализирует информацию и рассылает предупреждения жителям близлежащих деревень.

«Как только мы узнаем, где именно находится стадо, мы сразу обновляем данные в приложении», — объяснил один из волонтеров Бхуван Ядав.

Система оповещения показывает хорошие результаты: за год после ее внедрения количество пострадавших от нападений слонов в районе Уданти-Ситанади уменьшилось с пяти до одной. Это значительный прогресс для региона, где слоны становятся причиной до 15% смертельных случаев, несмотря на то, что их численность здесь составляет лишь 1% от общего количества этих животных в Индии.

Пользователи системы получают SMS и голосовые звонки, если слоны находятся в радиусе пяти километров. В деревнях дополнительно включаются громкоговорители, которые служат «второй линией обороны».

По мнению исследователей, новая цифровая система показывает, что технологии и участие волонтеров могут спасти жизни, не причиняя вреда диким животным. Слонам не нужно бороться за территорию, если их вовремя замечают, а людям — рисковать жизнью при встрече с гигантами.

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