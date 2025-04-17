Названо время, за которое можно подтвердить наличие жизни на планете K2-18b

Астроном Сурдин: подтвердить наличие жизни на K2-18b можно за неделю

Ученые из США сделали громкое заявление об обнаружении внеземной жизни на экзопланете K2-18b с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Однако эти данные нужно подтвердить с помощью другого телескопа, на что уйдет около недели, считает собеседник «Газеты.Ru» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Сурдин.

Ученые впервые обнаружили углеродсодержащие молекулы CH4 и CO2, а также химические следы диметилсульфида (DMS) и/или диметилдисульфида (DMDS). На Земле эти вещества вырабатываются только живыми организмами, например, морским фитопланктоном. Запах моря – это и есть запах DMS и DMDS.

Экзопланета K2‑18b была обнаружена в 2015 году телескопом Kepler. Она вращается вокруг красного карлика K2-18 – звезды созвездия Льва. Температура планеты близка к земной, и вращается так быстро, что год там длится всего 33 дня.

Сурдин не сомневается в том, что найденные на K2‑18b вещества свидетельствуют о наличии органической жизни. Правда, ученый считает, что Телескоп Джеймс Уэбб – не самый надежный источник получения данных, поэтому требуется их подтвердить.

«Благодаря такому быстрому вращению, эту планету можно наблюдать неделю, чтобы подтвердить данные о наличии там жизни. Однако это нужно делать с помощью другого телескопа», — считает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Сурдин.

Телескоп, способный это сделать, по словам Сурдина, сейчас строится в Чили. Он начнет функционировать только через два года.

Ранее в России нашли молекулы для будущего лекарства от ПТСР.