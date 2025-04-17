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Ученые обнаружили в Израиле древнее производство фиолетового красителя

PLOS ONE: в Израиле найдено древнее производство пурпурной краски
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PLOS ONE

Археологи обнаружили на побережье современного Израиля остатки древнего поселения, где, как выяснилось, находилось одно из первых в истории производств элитной краски Tyrian purple — знаменитого пурпура, считавшегося символом власти и богатства в Средиземноморье железного века. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Команда американских и израильских исследователей проводила раскопки на территории бывшей рыбацкой деревни Тель-Шикмона. Там они нашли более 170 артефактов, связанных с производством пурпурного красителя: каменные орудия с остатками краски, крупные керамические сосуды и следы сложного химического процесса, необходимого для извлечения и фиксации пигмента.

Главной находкой стали огромные керамические чаны объемом до 350 литров, окрашенные в характерный пурпурный цвет. Ученые считают, что именно в них происходила переработка выделений морских улиток, из которых и получали краситель. В сыром виде вещество имеет зеленый цвет, но при контакте с воздухом окисляется и становится пурпурным. Для того чтобы превратить его в устойчивый текстильный краситель, требовалась целая цепочка химических реакций.

По мнению исследователей, производство на этом месте началось около трех тысяч лет назад и постепенно расширялось по мере роста древнего Израильского царства. После его падения выпуск краски сократился, но с приходом ассирийцев промышленность вновь оживилась. Таким образом, место представляло собой активный производственный центр на протяжении большей части железного века.

До сих пор археологи находили ткани, окрашенные Tyrian purple, в разных регионах древнего Средиземноморья, но точное местоположение центра их изготовления оставалось неизвестным. Теперь, благодаря раскопкам в Тель-Шикмоне, у историков появилось первое серьезное подтверждение существования промышленного комплекса по производству элитного красителя — настоящего «пурпурного золота» своего времени.

Ранее ученые обнаружили опасные бактерии в курином мясе.

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