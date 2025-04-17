Ученые обнаружили опасные бактерии в курином мясе

Исследователи из Осакского городского университета выявили в Бангладеш высокую степень заражения куриного мяса бактерией Escherichia albertii — малоизвестным, но потенциально опасным родственником кишечной палочки. Этот патоген вызывает желудочно-кишечные заболевания и демонстрирует устойчивость к антибиотикам, что делает ситуацию особенно тревожной с точки зрения общественного здравоохранения. Работа опубликована в журнале International Journal of Food Microbiology (IJFM).

E. albertii впервые была описана в Бангладеш в 2003 году. С тех пор она становилась причиной массовых пищевых отравлений, в том числе в Японии. Несмотря на это, бактерия все еще недостаточно изучена и нередко ошибочно классифицируется как другие микроорганизмы.

В своем новом исследовании ученые провели анализ мяса, внутренних органов, мазков с клоаки, рук работников и оборудования для обработки курицы в 17 торговых точках четырех районов Бангладеш. Результаты были шокирующими: бактерия E. albertii была обнаружена в 63,9% образцов мяса и в 71,4% мазков с клоаки.

Кроме того, бактерия была выявлена на руках продавцов (45,5%) и на инструментах (до 13,3%), что свидетельствует о серьезном перекрестном заражении в процессе обработки птицы.

Особую обеспокоенность вызывает устойчивость бактерии к лекарствам: почти 95% выделенных штаммов оказались резистентны хотя бы к одному антибиотику, а половина — к нескольким одновременно. Бактерия оказалась стойкой к таким распространенным препаратам, как тетрациклин, ампициллин, гентамицин и ципрофлоксацин.

Геномный анализ подтвердил наличие у бактерии генов устойчивости и факторов вирулентности — то есть способности вызывать заболевание. Ученые подчеркивают: ситуация требует срочных мер, включая улучшение санитарных условий, контроль за применением антибиотиков и создание систем мониторинга.

«Мы планируем расширить исследования, чтобы выявить случаи заражения среди людей, установить взаимосвязь между штаммами у птиц и пациентов, а также проследить пути распространения бактерии», — сообщил ведущий автор работы Ацуси Хиненоя.

Ранее ученые вырастили кусок куриного мяса в лаборатории с помощью биореактора.