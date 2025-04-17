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Назван «полезный» напиток, который может мешать усвоению железа

WP: порошковым зеленым чаем нельзя запивать продукты, богатые железом
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Freepik

Японский порошковый зеленый чай матча (маття) может помешать усвоению железа из блюд с цельным зерном, бобовыми, листовой зеленью и продуктами животного происхождения. Об этом изданию WelnessPulse (WP) рассказал британский диетолог Кайл Кроули.

Матча привлекает внимание не только поклонников здорового образа жизни, но и специалистов в области питания. Он отличается высоким содержанием антиоксидантов и мягким стимулирующим эффектом за счет аминокислоты L-теанина.

Однако в последнее время эксперты начали обращать внимание на возможные побочные эффекты регулярного употребления матча, в частности — на его влияние на усвоение железа. По словам диетолога Кроули, сам напиток не вызывает дефицита железа напрямую, но может снижать способность организма усваивать этот элемент.

Как поясняет специалист, железо бывает двух видов: гемовое (из животных продуктов) и негемовое (из растительных источников, таких как бобовые, листовая зелень и цельнозерновые культуры). Именно на усвоение негемового железа в наибольшей степени влияет матча, поскольку она содержит танины — природные соединения, способные связываться с железом в пищеварительном тракте.

«Матча в первую очередь влияет на усвоение негемового железа, однако танины также могут в меньшей степени затруднять усвоение и гемовой формы», — отмечает Кроули.

Специалист подчеркивает, что основное значение имеет не только количество напитка, но и время его употребления относительно приема пищи. Для минимизации «рисков» рекомендуется выдерживать часовой интервал между потреблением чая матча и продуктов, богатых негемовым железом.

Дополнительно эксперт советует сочетать продукты, содержащие железо, с источниками витамина С — такими как цитрусовые, сладкий перец или томаты, — это способствует более эффективному усвоению первого.

Ранее была названа мука, которая помогает избежать дефицита железа.

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