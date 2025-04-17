Ученые раскрыли причину варварского нашествия на Британию в IV веке

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что одной из главных причин варварского восстания в Британии в 367 году н.э. — так называемого заговора варваров — стала экстремальная засуха, поразившая юг острова за несколько лет до начала атак. Работа опубликована в журнале Climatic Change (CC).

События 367 года стали самым серьезным ударом по римскому владычеству в Британии со времен восстания Боудикки. Тогда гарнизоны на стене Адриана частично перешли на сторону врага, впустив племена пиктов с севера. Одновременно с западного побережья напали скотты из Ирландии, а с юга — саксы с континента. Римские командиры были убиты или захвачены, солдаты дезертировали и присоединялись к захватчикам. Британия стремительно погрузилась в хаос, восстановление порядка заняло у империи два года.

По данным анализа годичных колец дубов, исследователи установили, что с 364 по 366 год регион пережил три аномально засушливых лета подряд. Если в среднем на апрель-июль выпадало 51 мм осадков, то в эти годы — всего 29 мм, 28 мм и 37 мм соответственно. За весь период с 350 по 500 год таких засух больше не было зафиксировано. При этом ни одна из засух за последние два столетия в Британии не была столь продолжительной и интенсивной.

Ульф Бюнтген, профессор географии в Кембридже, отметил, что такая засуха могла нанести катастрофический удар по сельскому хозяйству римской Британии, особенно учитывая, что главные культуры — полба и ячмень — высевались весной и были крайне чувствительны к недостатку влаги в начале лета. Римские хронисты тех времен действительно упоминают о голоде: в 367 году Аммиан Марцеллин писал, что жители острова оказались в «крайнем состоянии голода».

Авторы предполагают, что нехватка зерна ослабила снабжение армии, в том числе гарнизона на стене Адриана, что могло вызвать недовольство и восстание среди солдат. Это, в свою очередь, открыло путь для вторжений со всех сторон. Положение усугублялось тем, что ресурсы Британии перераспределялись в пользу обороны Рейна, а сама провинция была изолирована и не могла рассчитывать на быструю помощь от метрополии.

Ученые подчеркивают, что вторжение варваров было не хаотичной вылазкой голодных племен, а скорее координированной атакой на ослабленный регион. Климат, как выяснилось, мог играть ключевую роль в политических и военных катастрофах, и это имеет значение не только для понимания истории, но и для оценки современных рисков.

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