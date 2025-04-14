В Канаде нашли первые в мире следы динозавров с «булавой» на хвосте

Международная группа палеонтологов совместно со специалистами из музея Тумблер-Ридж и ЮНЕСКО Глобального геопарка идентифицировала отпечатки лап динозавров-анкилозавров с массивными булавами на хвосте. Ископаемые следы возрастом около 100 миллионов лет были обнаружены сразу в двух районах Канады — Тумблер-Ридж в Британской Колумбии и на северо-западе Альберты. Работа опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Анкилозавры — это травоядные динозавры, жившие в меловом периоде. Они отличались мощной костяной броней, покрывавшей спину и бока, а у некоторых видов, таких как анкилозавриды, на хвосте имелась тяжелая костяная булава, которой они могли обороняться от хищников. Благодаря своей броне и устрашающему хвосту анкилозавры считались «танками» мезозойской эры.

Ранее находили следы анкилозавров с четырьмя пальцами, относящихся к нодозавридам — подгруппе с гибким хвостом. Но новые отпечатки, имеющие только три пальца, принадлежат анкилозавридам — анкилозаврам с жестким хвостом и костяной булавой. Эти следы стали первыми подтвержденными отпечатками анкилозавридов в мире. Новому виду дали название Ruopodosaurus clava, что можно перевести как «поваленный ящер с булавой» — название отсылает к горному месту находки и характерной особенности этих динозавров.

Исследователи отмечают, что хотя внешний облик динозавра, оставившего следы, точно неизвестен, по отпечаткам можно предположить, что он достигал 5–6 метров в длину, имел броню, шипы и жесткий хвост, возможно, заканчивавшийся булавой. Эта находка особенно ценна тем, что закрывает пробел в палеонтологической летописи: до сих пор в Северной Америке не было обнаружено костных останков анкилозавридов за период от 100 до 84 миллионов лет назад.

Теперь же становится ясно, что такие динозавры продолжали обитать на континенте в этот промежуток времени. Более того, обе основные группы анкилозавров — и нодозавриды, и анкилозавриды — сосуществовали в одном регионе.

Для района Тумблер-Ридж эта находка стала очередным подтверждением его палеонтологической значимости. По словам одного из авторов исследования Чарльза Хелма, именно здесь еще в 2000 году два мальчика впервые обнаружили следы анкилозавра. Сегодня, благодаря новым находкам, становится ясно, что эти древние ящеры были куда разнообразнее, чем считалось ранее.

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