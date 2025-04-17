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Ученые назвали факторы, удваивающие риск инсульта до 50 лет

Stroke: мигрень удваивает риск инсульта до 50 лет
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Shutterstock

У молодых взрослых в возрасте до 50 лет мигрень и другие нетрадиционные факторы риска могут удваивать вероятность инсульта по сравнению с традиционными причинами, такими как гипертония или высокий холестерин. К такому выводу пришли исследователи из Европы, проанализировав данные более тысячи человек, половина из которых перенесла инсульт неизвестного происхождения. Работа опубликована в журнале Stroke.

Оказалось, что у многих пациентов, особенно женщин, причиной инсульта становятся не классические факторы, а менее очевидные — например, мигрень, тромбы в венах, болезни печени и почек, онкологические заболевания, а также осложнения беременности и диабет. Особенно ярко это проявляется у людей с открытым овальным окном — небольшим врожденным дефектом в перегородке между предсердиями. У таких пациентов связь между инсультом и нетрадиционными причинами была особенно выраженной.

Исследование также показало, что у женщин влияние мигрени и других нетипичных состояний на риск инсульта более заметно, чем у мужчин. Причем даже один такой фактор может существенно повысить вероятность инсульта — в некоторых случаях почти в два раза.

Как подчеркивает руководитель исследования доктор Юкка Путаала из Хельсинки, до половины ишемических инсультов у молодых людей остаются необъясненными, и большинство из них приходится на женщин. Поэтому врачи должны уделять больше внимания индивидуальной оценке рисков, не ограничиваясь стандартными вопросами о давлении и холестерине. Он добавил, что особенно важно тщательно обследовать пациентов после инсульта, чтобы предотвратить повторный эпизод.

Ранее ученые нашли способ предотвратить рак печени.

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