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Ученые нашли способ предотвратить рак печени

JPR: найден способ предотвратить рак печени
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Хиросимского университета и других медицинских учреждений Японии провели подробный анализ тканей печени пациентов с с хроническими неинфекционными заболеваниями печени, чтобы выяснить, какие именно молекулярные изменения способствуют переходу от хронического заболевания к раку. Работа опубликована в журнале Journal of Proteome Research (JPR).

Рак печени может развиваться спонтанно, но все чаще он связан с хроническими неинфекционными заболеваниями печени (ХНЗП). Особенно это касается гепатоцеллюлярной карциномы — одного из самых распространенных типов рака печени. По оценкам, в 15–25% случаев рака печени развивается именно на фоне ХНЗП.

Команда исследователей изучала как экспрессию генов, так и состав метаболитов в тканях. Это позволило выявить два подтипа ХНЗП. Первый характеризовался выраженным воспалением, второй — возрастными нарушениями метаболизма. В обоих случаях наблюдались изменения в обмене жирных кислот — фактор, который может способствовать развитию опухоли.

Особый интерес вызвало вещество эпигаллокатехин галлат, содержащееся в зеленом чае. Ранее было показано, что оно может подавлять воспалительные сигнальные пути у животных с жировой болезнью печени. Ученые предполагают, что соединение способно смягчить молекулярные нарушения, предшествующие развитию рака печени.

«Мы надеемся, что в будущем появятся профилактические методы лечения, направленные на устранение конкретных нарушений — будь то воспаление или метаболические проблемы, связанные со старением», — отметилодин из авторов работы, преподаватель Ацуси Оно.

Ранее ученые выяснили, какая область мозга отвечает за щедрость.

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