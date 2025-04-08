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Зачатые в холодные месяцы люди реже полнеют, выяснили ученые

Nature Metabolism: зачатые зимой дети реже полнеют во взрослом возрасте
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

У зачатых в холодное время года детей больше шансов оставаться стройными во взрослом возрасте из-за повышенной активности «полезного» бурого жира. К таким выводам пришли ученые из Высшей медицинской школы Университета Тохоку. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Ученые проанализировали данные о весе и составе тела 683 здоровых добровольцев в возрасте от трех до 78 лет. У участников оценили распределение и активность жировой ткани с помощью позитронно-эмиссионной томографии и инфракрасной спектрометрии. Оказалось, что у людей, зачатых в период с октября по апрель, был более низкий индекс массы тела (ИМТ), меньший объем висцерального жира и повышенная способность к общему жиросжиганию.

Исследователи объяснили, что бурая жировая ткань, в отличие от белой, играет важную роль в сохранении тепла и защите от инсулинорезистентности. Как показала научная работа, зачатие в условиях легкого холодового стресса, то есть зимой, повышает активность этой ткани, тогда как у людей, зачатых летом, она более «пассивна».

Ученые предполагают, что условия в момент зачатия могут влиять на экспрессию генов в половых клетках родителей, что затем отражается на чувствительности организма к холоду и его метаболических процессах. Это пример эпигенетической адаптации, которая формируется еще до рождения.

Ранее аналогичные результаты были получены в исследованиях на животных, и теперь ученые подтвердили, что «молекулярная память» о климатических условиях до рождения действует и у людей. Это открытие может стать важным шагом в понимании факторов, влияющих на развитие ожирения.

Ранее врач назвала три условия для похудения в талии.

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