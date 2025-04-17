Крем от солнца и одежда: раскрыто, как древние люди пережили магнитную катастрофу

SciAdv: 41000 лет назад Homo sapiens нашли спасение от мощной солнечной радиации

Американские ученые из Мичиганского университета раскрыли удивительную связь между древними технологиями Homo sapiens и глобальными изменениями магнитного поля Земли. Новое исследование предполагает, что наши предки могли выжить во время магнитного коллапса 41000 лет назад благодаря неожиданным изобретениям. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

В период так называемого палеомагнитного экскурса Лашампа-Каргаполово магнитное поле Земли ослабло до 10% от современного уровня, а полюса сместились к экватору. Это привело к необычным явлениям: полярные сияния наблюдались по всей Европе и Северной Африке, а ультрафиолетовое излучение достигло опасных уровней.

В новом исследовании команда создала уникальную 3D-модель древней магнитосферы, объединив данные о геомагнитном поле, космической плазме и динамике полярных сияний.

«Мы смогли точно определить, где и как космическая радиация проникала к поверхности», — объяснили ученые.

Специалисты обнаружили поразительное совпадение: именно в этот период Homo sapiens начали активно использовать охру как природный солнцезащитный крем, шить облегающую одежду и чаще селиться в пещерах.

Неандертальцы, по данным археологии, не освоили эти технологии. Их исчезновение примерно 40000 лет назад может быть связано с неспособностью адаптироваться к изменившимся условиям.

Исследование имеет важное значение не только для понимания прошлого. Кроме того, работа ставит под сомнение представление о том, что сильное магнитное поле обязательно для существования жизни — важный аспект в поиске обитаемых экзопланет.

Ранее ученые раскрыли секрет разведения огня во время Ледникового периода.