Охриплость может быть указывать на проблемы с щитовидной железой, рассказал врач

Заболевания щитовидной железы могут вызвать изменения голоса, делая его хриплым, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин.

«Гортань — это гормонозависимый орган, и качество голоса пациента напрямую зависит от его гормонального статуса. Если говорить о заболеваниях щитовидной железы, которые сопровождаются её увеличением, то может произойти сдавление возвратного гортанного нерва, расположенного под щитовидной железой. Этот нерв отвечает за иннервацию мышц гортани, которые расширяют голосовую щель», – объяснил врач.

При сдавливании этого нерва могут возникнуть явления пареза гортани — частичного или полного нарушения двигательной функции голосовой складки с одной или обеих сторон. В результате человеку становится трудно дышать, а также возникают проблемы с голосом, так как мышцы не получают необходимого сигнала от мозга. Например, одна голосовая складка может двигаться, а другая нет.

«Если у человека гипотиреоз, то есть недостаток гормонов щитовидной железы, то у него наблюдается слабость мышечной мускулатуры, и голосовые складки могут не смыкаться друг с другом. Тонус мышц снижается, они становятся сухими и могут быть слегка воспалены. При гиперфункции щитовидной железы, — когда гормонов вырабатывается слишком много, — голосовые складки могут быстро утомляться и также не смыкаться, что приводит к охриплости», — рассказал врач.

Подробнее о том, как различные заболевания вызывают изменения голоса, и помогают ли народные методы восстановить голос – в материале «Газеты.Ru».

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