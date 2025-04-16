Ученые вырастили кусок куриного мяса в лаборатории с помощью биореактора

Японские исследователи разработали новую технологию, которая позволяет выращивать структурированное куриное мясо в лаборатории, имитируя работу сосудов с помощью миниатюрных полых волокон. Это стало возможным благодаря новому биореактору. Работа опубликована в журнале Trends in Biotechnology (TB).

Главная задача при создании искусственных тканей — обеспечить их достаточным количеством кислорода и питательных веществ. До сих пор это ограничивало размер тканей до толщины менее 1 мм. Однако команда под руководством профессора Седзи Такеути из Токийского университета сумела вырастить «кусок» куриного мяса весом более 10 граммов, используя систему из 1125 полых волокон, по которым циркулирует жидкость, подобно крови.

«Эти волокна уже применяются, например, в фильтрах для воды и в аппаратах для диализа. Мы показали, что они также отлично подходят для доставки питательных веществ в искусственные ткани», — пояснил Такеути.

Разработанный биореактор позволил клеткам не только равномерно распределиться, но и организоваться в структуру, близкую к настоящей мышечной ткани. Это не только шаг к созданию реалистичного по вкусу и текстуре культивируемого мяса, но и перспективное направление для регенеративной медицины, разработки искусственных органов и мягкой робототехники.

Ученые считают, что такие технологии могут привести к массовому производству экологичного мяса, не требующего убоя животных, а также значительно ускорят разработку новых методов лечения и лекарств. В будущем исследователи планируют улучшить систему доставки кислорода, сделать материалы пищевыми и упростить процесс удаления технических компонентов после выращивания ткани.

«Наша работа приближает нас к будущему, в котором выращенное мясо станет привычной частью рациона, а органы можно будет «напечатать» под заказ», — подытожил профессор Такеути.

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