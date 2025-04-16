Ученые сделали неожиданное открытие о чувстве горя у животных

Антропологи из Лондонского университета обнаружили, что матери-макаки демонстрируют кратковременное беспокойство после потери детеныша, но не проявляют признаков длительного горя, характерного для людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters (BioLetts).

Команда наблюдала за 22 самками макак в Карибском центре изучения приматов на острове Кайо-Саньяго в Пуэрто-Рико. Из них половина потеряли детенышей, а у 11 других дети остались живы.

Специалисты обнаружили, что в первые две недели после утраты детеныша самки меньше отдыхали, но не снижали активность в других сферах. Кроме того, они не проявляли таких «человеческих» признаков скорби, как вялость или потеря аппетита.

«Мы ожидали, что макаки будут больше отдыхать, как скорбящие люди. Но они, напротив, стали более беспокойными — вероятно, это эволюционный механизм поиска пропавшего малыша», — отметили авторы открытия.

Исследование внесло вклад в понимание того, как разные виды переживают утрату. Результаты поставили под сомнение антропоморфные интерпретации поведения питомцев.

Ранее ученые обнаружили, что шимпанзе обладают продвинутыми инженерными навыками при выборе инструментов.