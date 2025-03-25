Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инженерные навыки шимпанзе поразили ученых

iScience: шимпанзе выбирают лучшие материалы для инструментов по добыче термитов
close
Springer Nature Limited/YouTube

Международная команда исследователей из Оксфордского университета (Великобритания), Института Макса Планка (Германия) и других научных центров обнаружила, что шимпанзе из национального парка Гомбе-Стрим в Танзании демонстрируют удивительные инженерные навыки при создании орудий для добычи термитов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале iScience.

Специалисты выяснили, что обезьяны не просто используют случайные палки, а сознательно выбирают растения с оптимальной гибкостью. С помощью портативного механического тестера исследователи измерили жесткость различных материалов и обнаружили, что шимпанзе предпочитают растения, которые в 2,75 раза гибче тех, что они игнорируют.

Термитники состоят из извилистых тоннелей, и только гибкие инструменты позволяют эффективно извлекать насекомых.

Также выяснилось, что некоторые виды растений (например, Grewia spp.) используются шимпанзе по всей Африке, даже на расстоянии 5000 км от Гомбе, что указывает на универсальность их «инженерных стандартов».

Исследователи предполагают, что шимпанзе обладают «народной физикой» — способностью интуитивно оценивать механические свойства материалов.

Это открытие меняет представления о когнитивных способностях животных и говорит о том, что приматы не просто копируют поведение сородичей, а понимают, какие материалы работают лучше. Молодые особи учатся, наблюдая за матерями, но также, вероятно, проверяют и выбирают материалы самостоятельно.

Изучение шимпанзе помогает реконструировать ранние этапы изготовления орудий у предков человека. Деревянные инструменты редко сохраняются в археологических находках, но принципы их создания, видимо, универсальны.

Ученые планируют изучить, применяют ли шимпанзе аналогичные принципы при создании других орудий (например, для добычи меда или муравьев). Это поможет понять, насколько глубоки их инженерные способности.

Ранее исследователи выяснили, что у шимпанзе есть как минимум несколько диалектов в языке жестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами