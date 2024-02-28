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Палеонтологи открыли новый вид кальмаров-вампиров

SJP: в Люксембурге нашли окаменевшего вампироморфа возрастом 183 млн лет

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Немецкие палеонтологи обнаружили в люксембурской комунне Башараж новый вид древних кальмаров-вампиров. Исследование опубликован в научном журнале Swiss Journal of Paleontology (SJP).

Кальмары-вампиры или вампироморфы — тип головоногих моллюсков. Они внешне похожи на кальмаров, но на самом деле ближе к осьминогам. Вампироморфы известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями, что отличает их от других кальмаров и осьминогов.

Ученые выяснили, что возраст находки составляет 183 млн лет. Открытому виду присвоили имя Simoniteuthis michaelyi.

Исследователи обнаружили, что окаменелость находится в отличном состоянии и представляет собой полный экземпляр, что позволило детально ее изучить, включая структуры глазных яблок и мышечных тканей.

Палеонтологи считают, что замечательная степень сохранности этого кальмара обусловлена ​​уникальным стечением обстоятельств — моллюск заплыл в слабо насыщенные кислородом придонные воды и там задохнулся. Из-за малопригодной среды обитания его тело не тронули другие существа.

Ранее ученые назвали новый вид кальмаров-вампиров в честь президента США Джо Байдена.

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