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Назван способ быстро восстановить голос перед выступлением

Врач Шубин: гортанные вливания помогают быстро восстановить потерянный голос

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Чтобы быстро восстановить потерянный голос перед выступлением, можно обратиться к фониатру для гортанных вливаний, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин.

«Во-первых, можно проводить ингаляции с физиологическим раствором. Также можно обратиться к фониатру. Он проведёт процедуру, называемую гортанным вливанием, во время которой оросит голосовые складки специальным лекарственным средством. Однако важно понимать, что гортанные вливания — это, по сути, скорая помощь, позволяющая быстро облегчить состояние, этой процедурой нельзя увлекаться», – добавил врач.

Если не проводить адекватное лечение, а заниматься только гортанными вливаниями, то в перспективе голос может ухудшиться еще сильнее, и потребуется длительное время для его восстановления.

«В целом, для облегчения состояния можно рассасывать специальные пастилки или конфеты, чтобы смягчить голосовые связки. Также рекомендуется пить тёплую воду, увлажнять воздух в помещении. Это общие рекомендации для сохранения голоса. Чтобы восстановить голос, необходимо время и полноценное лечение», – рассказал доктор.

Подробнее о том, как различные заболевания вызывают изменения голоса, и помогают ли народные методы восстановить голос – в материале «Газеты.Ru».

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