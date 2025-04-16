В России придумали лечить опущение влагалища с помощью титанового шелка

В Сеченовском Университете разработали новые методы лечения разных форм опущения и выпадения матки и гениталий как для молодых женщин, так и для пожилых пациенток с помощью титанового шелка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

По разным данным, среди всех гинекологических проблем, с которыми сталкиваются женщины, — до 30% приходится на опущение тазовых органов: матки и стенок влагалища. Женщина при этом испытывает ощущение инородного тела в области промежности, дискомфорт во время секса и при ходьбе. Может появиться недержание мочи при физических нагрузках. Все это приводит к снижению социальной активности женщины и качества жизни. Пролапс возникает, когда мышцы и связки таза утрачивают способность удерживать органы в нормальном положении.

Обычно недуг устраняют с помощью операции. Но даже после нее около 30% женщин требуется повторная помощь. Это связано в том числе с тем, что фиксировать опустившиеся органы при помощи собственных тканей организма не всегда эффективно, ведь те уже потеряли свою эластичность и прочность. Поэтому в оперативной гинекологии в течение последних лет начали использовать недеградируемые импланты, чтобы «подтянуть» и закрепить органы надежнее.

Обычно для этого использовали пропиленовые сетки. Но у них есть ряд недостатков: они могут доставлять дискомфорт, и со временем разрушаться, деформироваться и «сморщиваться». Ученые предложили впервые заменить сетку титановым шелком.

Это отечественная разработка, аналогов которой нет в мире. Имплантаты сплетены из тончайших металлических нитей титана. Несмотря на ее высокую прочность, сетку можно разрезать обычными ножницами, поэтому ее применение не требует специальных инструментов. В отличие от пропилена, она не деформируется и не разрушается в тканях со временем. Кроме того, за счет инертности материала клеточный иммунитет менее активно реагирует на трансплантат, чем при использовании полимеров.

На кафедре разработали различные способы коррекции для разных видов пролапса, а также запатентовали инструменты для их проведения. Титановые сетки можно использовать как при влагалищных операциях, так и при лапароскопических, то есть операциях, которые проводят через прокол в брюшной стенке, что позволяет избежать больших разрезов и ускоряет восстановление после вмешательства. Сетками подтягивают и фиксируют внутренние органы, закрепляя концы имплантов на связках и фасциях таза или других тканях, способных стать надежной опорой. Постепенно импланты интегрируются в окружающие ткани, становясь практически их частью.

Работа была выполнена в рамках проекта «Приоритет 2030».

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