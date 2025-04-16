На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики.

Умеренные магнитные бури уровня G2 способны вызвать проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи, а также полярные сияния на широтах до 50 градусов.

Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Солнечный ветер — это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны, который является одним из основных компонентов межпланетной среды.

До этого ученый РАН Сергей Богачев рассказал, что шапочка из фольги не способна защитить от магнитных полей, поскольку магнитные поля не экранируются металлом. Тем не менее гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека не считается научно доказанной и не принята в международной медицине.

Ранее почти половина россиян признались, что страдают от магнитных бурь.