Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2
close
Shutterstock

Магнитная буря на Земле усилилась с G1 до G2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики.

Умеренные магнитные бури уровня G2 способны вызвать проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи, а также полярные сияния на широтах до 50 градусов.

Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Солнечный ветер — это поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны, который является одним из основных компонентов межпланетной среды.

До этого ученый РАН Сергей Богачев рассказал, что шапочка из фольги не способна защитить от магнитных полей, поскольку магнитные поля не экранируются металлом. Тем не менее гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека не считается научно доказанной и не принята в международной медицине.

Ранее почти половина россиян признались, что страдают от магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами