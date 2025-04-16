Пересаженные на брови волосы с затылка вырастают длинными, рассказал врач

Пересадка волос с затылка на брови – одна из самых востребованных эстетических процедур последних лет. Однако волосы после этого требуют особого ухода, в том числе стрижки и укладки, потому что вырастают длинными, — об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, руководитель центра трансплантации волос Института пластической хирургии и косметологии Александр Гончаров.

«Важно учитывать, что «новые» волосы на бровях будут требовать особого ухода: их нужно стричь, укладывать и ламинировать. Это связано с тем, что структура пересаженного волоса идентична волосу с головы, который имеет более быстрый рост, чем брови, и не всегда предрасположен к естественной укладке», — объяснил специалист.

Эта процедура позволяет не только восстановить утраченные волосы, но и создать идеальную форму, соответствующую современным трендам бьюти-индустрии. Часто она проводится по эстетическим причинам, когда пациент желает добиться нужной формы на волне тренда на широкие брови. Также процедура востребована в случаях, когда в зоне бровей есть рубцы после ожогов и травм, последствия косметологических процедур (лазерной, механической или электроэпиляции), а также после лучевой терапии при опухолях головного мозга.

«Данная процедура идентична стандартной пересадке волос на голове, но здесь применяются более высокоточные инструменты. Пересадка занимает 3–4 часа. Процесс реабилитации после процедуры требует особых ограничений. В первые 7–10 дней заживают ранки, отпадают корки и проходит отек. В этот период важно не притрагиваться к зоне бровей и не использовать косметические средства, рекомендуется спать на спине, а также применять антисептические спреи для обработки зоны бровей. В течение 2–3 недель после операции происходит выпадение пересаженных волос. Это нормальный естественный процесс, за которым следует рост новых волос — они начинают «пробиваться» через 2–2,5 месяца. Первый визуальный эффект заметен спустя 6 месяцев, а окончательный видимый результат можно наблюдать примерно через год после операции», — рассказал врач.

Эффективность пересадки волосяных фолликулов в зону бровей довольно высока. Но если речь идет о пересадке в месте, где присутствуют рубцы или другие повреждения, то спрогнозировать результат с учетом индивидуальных особенностей пациента сможет только врач — в ходе осмотра.

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